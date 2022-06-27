金寶(2312)今召開股東會由董事長許勝雄主持，許勝雄致詞提到經營權之爭，他表示，法國偉大的啟蒙思想家盧梭有說「怨恨是一袋死老鼠！」人互相的關係是要去體恤、去優化，「我們會繼續帶來更多能量，為了大家努力。」

許勝雄表示，夫妻一吵架就沒有好話，法國偉大的啟蒙思想家盧梭曾說，人不能活在仇恨裡面、在仇恨裡面智商是零，就好像揹著一袋子的死老鼠，且狀況沒有辦法改變。人的關係是要去體恤、去優化。

金寶2021年合併營收為新台幣1397.78億元，較上年度成長9.01%，稅後盈餘為1427萬元，EPS為0.01元；今年首季金寶稅後盈餘達3.33億元，EPS為0.23元，賺贏去年全年。

許勝雄表示，2021年面對瞬息萬變的疫情，我們隨時因應疫情警戒，提升防疫層級，年中期間實施 WFH（Work From Home）居家分流上班，並運用自行設計的APP進行防疫宣導及管理，讓公司營運一切正常不受影響，藉由產品取捨、以及組織精實，重新聚焦本業，提升競爭力，除了現有產品，包括：計算機、印表機、儲存設備、家電用品和網通產品訂單持續增加外，更有新產品陸續加入量產行列；同時，更以前瞻眼光，持續在菲律賓、泰國等東南亞地區擴建產能，並積極啟用中國大陸岳陽新廠，深化全球布局，爭取新客戶與新產品，打造長期成長動能。