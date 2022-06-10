經濟部10日公布最新統計，2022年第1季製造業國內固定資產增購（不含土地）來到4,830億元，創歷年同季新高，季減17.9％、年增17.8％，主因半導體廠商持續積極擴充產能，加上化學材料、金屬製品及機械設備等業者擴建廠房及產線，以因應半導體、自動化設備等需求。

2022年第1季製造業營業收入（含海外生產之收入）8兆3,612億元，為歷年同季新高，季減9.6％，年增15.3％，主因受惠5G、高效能運算及車用電子等新興科技應用持續拓展，以及雲端建置需求熱絡，推動資訊電子產業營收攀升，加以國際原物料價格高檔盤旋，半導體業擴廠需求，帶動石化、鋼鐵、機械等各主要傳統產業營收均呈兩位數正成長。

按固定資產型態分，統計處指出，2022年第1季以機械及雜項設備增購占84.6％最多，年增18.3％；其次為房屋及營建工程占14.8％，年增15.5％。

從行業別觀察，電子零組件業第1季固定資產增購3,548億元，占製造業之73.4％居各業之冠，年增23.7％，主因半導體業者積極投資先進及成熟製程，加以記憶體及IC載板需求強勁，業者擴充產能所致；化學材料業：增購199億元，年增6.1％，主因半導體業者持續擴產，帶動電子用化學品等供應鏈廠商擴建廠房，以及部分業者因應製程優化增加相關設備支出，加上部分石化廠配合都市發展計畫遷移石化儲槽工程所致。

金屬製品業增購125億元，年增29.3％，主因終端需求成長，激勵機殼、樞紐等金屬製件廠商購建廠房及增添設備所致；電腦電子產品及光學製品業增購122億元，年減1.6％，主因部分業者上年同期擴建廠房及增購設備，比較基期偏高所致。

基本金屬業增購92億元，年減19.2％，主因上年同期部分鋼鐵廠進行環保改善、產線優化及汰換工程，墊高比較基期所致；機械設備業增購80億元，年增18.3％，主因半導體業者持續投資擴建新廠，帶動半導體設備供應商擴充廠房及產線所致。

展望未來，統計處表示，隨半導體業者積極擴增資本支出，帶動供應鏈在地投資的群聚效應逐漸顯現，加上投資臺灣方案延長，以及離岸風電建設持續推進，可望維繫我國製造業投資動能。