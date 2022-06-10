台灣永續指數新增台塑、長榮航等5檔個股 12:242022/06/10 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富時羅素公布臺灣指數公司與富時國際有限公司合編之「台灣永續指數」成分股審核結果。成分股調整將自6月17日盤後生效。成分股納入長榮航（2618）、台塑（1301）、台勝科（3532）、微星（2377）、富邦媒（8454）等5檔，並無刪除成分股。 轉型升級 1,600億銀彈上膛 台塑海內外擴建砸1,600億 力拚轉型升級 富邦媒領軍 電商股重返攻勢 #台塑 #台勝科 #富邦媒 #微星 #長榮航 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台塑四寶 5月營收雙響砲 04:102022/06/09 財經要聞 新鮮人求職排行 航空、海運、金融當紅 04:102022/06/07 財經焦點 部署碳中和 台塑啟動太陽能自建大投資 04:102022/06/06 財經要聞 長榮航空可預訂餐點 機上新增Podcast 14:512022/06/09 生活 產能滿載 台勝科環球晶發光 04:102022/06/07 證券．權證 APEX評選 長榮航空再獲東亞最佳航空三大獎項 19:262022/06/09 財經 618大促 富邦媒、中華電交戰 04:102022/06/07 產業．科技 四大策略創新布局 台塑砸1600億海內外投資擴建 13:552022/06/09 財經 《鋼鐵股》哥哥派勝 長榮鋼守住經營權 11:382022/06/10 財經 台塑老董：上半年營業額可望創歷史新高 下半年表現也不看淡 10:372022/06/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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