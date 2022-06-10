富時羅素公布臺灣指數公司與富時國際有限公司合編之「台灣永續指數」成分股審核結果。成分股調整將自6月17日盤後生效。成分股納入長榮航（2618）、台塑（1301）、台勝科（3532）、微星（2377）、富邦媒（8454）等5檔，並無刪除成分股。

轉型升級 1,600億銀彈上膛
台塑海內外擴建砸1,600億 力拚轉型升級
富邦媒領軍 電商股重返攻勢
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