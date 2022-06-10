日系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，認為儘管消費性電子產業低迷，但瑞昱仍將受惠WiFi 6滲透率向上，且靈活調配產能，今年營動能成長仍可以持續，故維持瑞昱評等買進、目標價600元。

日系外資表示，目前市場上NB呈現供過於求，也使得半導體相關產業進入下行週期，惟瑞昱今年仍可受惠WiFi 6滲透率有望達50~60%，且透過產能靈活調配，今年成長動能仍可持續。

日系外資表示，大陸因疫情針對上海進行嚴格封控，加上還有俄烏戰爭和庫存風險，對瑞昱短期營運衝擊是不可避免，但長線仍然看好瑞昱營運，自去第四季以來，瑞昱沒有看到消費領域復甦的跡象，但商用PC、汽車和網路領域可望抵消消費市場的疲軟，而且瑞昱認為今年下半年大陸內需市場可望營來築底。

日系外資指出，由於現階段半導體供應短缺尚未完全解決，故瑞昱依舊無法100%完成客戶的訂單，而瑞昱網通產品動能仍可持續，預估瑞昱今年PC WiFi 6滲透率有機會達50~60%。不僅如此，在市場動態中，瑞昱可以靈活調配產能，目前瑞昱已傾向12吋晶圓產能，可透過部份產能交換，緩解吃緊的28、22奈米，只是，值得注意的是，一旦放棄產能後，要再要回產能會非常困難，因此，瑞昱會密切審查產能調配，故維持瑞昱評等買進、目標價600元。