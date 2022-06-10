受到股市重挫影響，今年第一季美國人的財富大幅縮水。根據聯準會周四公布的最新調查報告，第一季美國家庭和非營利組織淨資產大減5000萬美元，跌至149.3兆美元，為2020年第一季以來首見下滑，並與這個兩年前同期，由於房價和股價飆漲美國人財富暴增的榮景形成鮮明對比。

今年首季美國人財富大縮水反映出今年初華爾街股市的低迷不振，使直接和間接持有之企業股票價值大減3兆美元，跌至46.3兆美元，但仍是美國家庭最大的資產之一。

今年第一季道瓊指數和標普500指數均下跌近5%，而那斯達克指數在首季暴跌了將近9%，皆創下了自2020年首季新冠疫情導致美國經濟由盛轉衰以來表現最差一季。

俄羅斯入侵烏克蘭、油價飆漲、通膨急升、聯準會升息以及對新冠疫情的擔憂揮之不去，都給今年以來的美股帶來重重壓力。

不過，聯準會在報告中表示，房地產價值增加1.7兆美元，以及個人儲蓄率居高不下，抵銷了一些股市下跌的影響。

今年首季美國家庭和非營利組織持有之房地產資產價值達到44.1兆美元。

此外，首季美國家庭淨資產與可支配收入之比率仍然接近歷史高點，也仍然遠超出2019年疫前水準。

首季美國家庭債務年增8.3%，反映出房屋抵押貸款和消費者信貸的強勁增長。房價持續上漲導致抵押貸款債務成長8.6%，而首季消費者信貸大幅成長8.7%。