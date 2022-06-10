通膨疑慮升溫，台股難抵美股四大指數重挫壓力，今開低後指數一度重挫逾200點，其後跌幅收斂，多維持在下跌150點附近弱勢震盪，大型權值股成壓盤重心，櫃買指數一度逆勢翻紅，中小型股、低價股零星點火，台股呈現量縮下跌，終場台股收跌161.22點、報在16460.12點、成交量1851.26億元；台股周線翻黑、本周台股收跌92點。

權值股今跌多漲少，台積電(2330)開低走低，跌幅逾2%，失守月線，股價最低觸529元，終場收530元；聯電(2303)盤中跌幅收斂、收跌逾1%；鴻海(2317)亦跌逾1%，進行5日線攻防，大立光(3008)跌幅1.3%，同樣展開5日線攻防。IC設計指標聯發科(2454)今即將公布5月營收，股價逆勢走揚，漲幅約0.6%，股價最高達934元，台積電概念股的創意(3443)逆揚逾2%。

航運股修正壓力沉重，除息行情沒戲，貨櫃三雄中以萬海(2615)跌幅最重、逾3%，長榮(2603)、陽明(2609)盤中後跌幅均在0.5%~1%震盪，航空雙雄5月營收存在不確定性，加上市場憂心解封後機票喊漲消費者是否願意買單，逢調節賣壓，長榮航(2618)開低走低、重挫3.8%，跌破月線、季線，華航(2610)跌幅2.6%，摜破月線，航運族群中僅剩台船(2208)一度翻紅，截至收盤跌勢最輕。

台股指數近期波動劇烈，呈現一天漲、一天跌的橫盤走勢，技術指標來看，MACD柱狀體仍是紅的，但KD指標有轉弱疑慮，指標來看沒有明確的方向。均線來看，上方有季線反壓，下方又有月均線支撐，成交量能萎縮，觀望氣氛濃厚。

分析師表示，以總體經濟部分，猜測Fed何時停止升息意義不大，畢竟通膨問題，FED現階段的縮表和升息難以解決，基本面部分，下半年的展望顯得十分重要，若開始下修展望，市場法人開始修正原先樂觀的獲利預估，評價就變得高估，屆時會再一波修正，以反應獲利下滑的預期，第二季的低點將不會是低點，預計台股短期熊市架構不變，上檔套牢賣壓沉重。台股現階段觀望氣氛濃厚，加上量能急凍，預期近期仍是區間震盪格局。