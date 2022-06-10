夜間打燈更散發獨特時尚氣息與美感。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

潭雅神綠園道夾道成排大樹構築了一條涼爽的綠色隧道，正適合騎乘單車品味午後悠閒時光。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潭雅神綠園道是單車族必騎熱點，台中市觀光旅遊局於4.9K至5.2K增設兩座絕美行人景觀橋，落實人車分道，提升市民用路品質。行人景觀橋身以蒂芬尼綠配色，柔和浪漫又搶眼，夜間打燈更散發獨特時尚氣息與美感，塑造潭雅神綠園道車道特色並帶來不同樣貌。

觀旅局說明，潭雅神綠園道全長約13.1公里，起點位於潭子區中山路(台3線)銜接建設局新建的潭心自行車天橋，串聯台鐵高架鐵道下方的自行車道及綠廊空間，向西行經潭子、豐原、神岡及大雅市區，每到週末假日成為不少車友騎聚的好去處，每年約有400萬遊客人次到此騎乘遊憩。

觀旅局指出，今年市府增設兩座人行景觀橋，分別為碧綠一橋及二橋，串接潭雅神綠園道東西兩側人行步道，打造自行車友善城市。夏日炎炎，自行車道夾道成排大樹構築一條涼爽的綠色隧道，適合騎乘單車品味午後悠閒時光，也適合散步漫遊，體會浮生偷閒的樂趣。

此外，充滿特色的S彎道、波浪道更是許多攝影人士熱愛的拍照地點。市府近年增設許多親子共遊設施，如和平場站附近軍用車廂主題廣場，利用原本軍用吉普車車體上色，充滿迷彩樂趣，另「紙飛機雕塑」、「22公尺山丘磨石子溜滑梯」、「沙坑」及「夏日戲水區」，也都適合闔家共遊。