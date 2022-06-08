高架道路墩柱壁面有明顯水痕，地面碎石疑為球友解放處。（市議員蕭隆澤服務處提供）

市議員蕭隆澤（中）、游豐瑋等，爭取籃球場東側閒置空地活化。（市議員蕭隆澤服務處提供）

台74線台中潭子段高架橋下空間市府於2019年闢建風雨籃球場，取名為「福仁里夢想家籃球場」；卻因未設廁所球友內急就地找隱密處方便，被戲稱為「憋尿球場」；市議員蕭隆澤接獲里長等反映，建議球場東側空地增設男女分廁。建設局養工處強調，將納入評估並籌措經費規畫興建。

民眾指出，潭子區福仁里夢想家籃球場係，利用台74線高架橋下閒置空間闢建2座標準場地，因球場有高架橋遮陽擋雨涼爽又不怕暑熱，吸引眾多好手前來切磋球技；但美中不足是當初規畫時，並未設置廁所，球友尿急只好找橋墩隱密處方便。

福仁里長游豐瑋接獲里民反映，向市議員蕭隆澤求助！蕭隆澤前往會勘時發現東側高架道路墩柱壁面有明顯水痕，風一吹來陣陣異味聞之作噁。游豐瑋無奈說，沒有廁所球友憋尿憋到理智線斷裂，只好找隱密處就地解放，日積月累就出現水痕，加上沒有水源清理異味就濃郁令人作噁。

蕭隆澤建議在東側空地由市府建設局興建2座廁所，男女分開，方便民眾打球如廁使用？建設局養工處表示，民眾及里長、議員的建議，原則上同意，但經費需再行籌措後，才能進行規畫設計與發包興建。

蕭隆澤指出，籃球場東側還有近2800平方公尺大片空地長滿雜草，堆置土方及報廢車輛等淪為髒亂的死角，建議市府參考彰化運動公園爭取增設體健設施，提供社區居民休憩使用，並預留機、腳踏車停車空間，規畫階段可先行整地，移除廢棄物。

養工處強調，初步將規畫直排輪活動區、滑步自行車波浪區及體健區，並設置三人扭腰器、雙人漫步機、伸腰伸背器、壓腿機等體健設施；對於議員及里長建議會納入參考，待規畫案出爐會再與地方說明，並爭取議員全力支持預算編列。