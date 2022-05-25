資深藝人張魁的兒子張覺引，4年前因得知涂姓男子與黃姓、張姓友人有債務糾紛，竟計誘涂男外出，讓黃、張兩人率眾將他押走逼債，一審台北地方法院判刑5月，上訴後，二審台灣高等法院開庭，張覺引否認犯罪，推稱當時「胃不舒服」上廁所，之後聽警察說「人被帶走了」。庭末法官諭知6月30日再開庭審理。

檢方起訴指出，張覺引與涂男、黃男、張男均熟識，因此得知涂男與黃、張兩人間有債務糾紛。2018年7月1日下午，張覺引向黃、張表示，可約出涂見面。同日晚間，黃、張兩人得知涂男將前往北市信義區某咖啡店，於是率眾將涂男押走上車，帶至往新北市樹林區逼債，直到隔日凌晨才被警方查獲。

張覺引曾辯稱，當天他和涂男開車到上述信義區咖啡店時，剛好想拉肚子，待如廁完回來，涂男已被擄走。其律師一度告訴法官，張覺引是知名藝人的星二代，不會與歹徒聯手犯案，但顯然未被法官採信，台北地院判刑5月，可易科罰金，高院審理中。