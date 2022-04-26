警追槍砲逃犯 他「棒賽」中無法起身乖乖被逮（蘇育宣翻攝）

高雄警方接獲民眾舉報，指稱一名槍砲通緝犯頻繁進出三民區一棟大樓，疑似租屋在此。警方依據線報多日追查，確認遭通緝之男子在屋內，趁其妻開門時進入，順利控制正在如廁、來不及反應的男子，並在其客廳桌上起獲二級毒品安非他命3包(毛重合計24.17克)，全案依槍砲通緝及毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦並向上溯源。

鼓山分局旗津分駐所員警日前接獲線報，指稱一名因槍砲案遭到通緝的薛姓男子(39歲)在高雄市三民區一棟大樓出入頻繁，並提供薛男照片及使用車輛，警方確認薛男身分後以車追人，經多日追查掌握薛男行蹤後，於25日16時許前往埋伏。員警趁著薛男妻子開門之際進屋，碰巧薛男正在如廁，無法反抗只能束手就縛，員警發現薛男竟大喇喇地將毒品放在客廳桌上，毫不遮掩。

高雄警追槍砲逃犯，遇到他正在「棒賽」中離不開馬桶，只好乖乖被逮。(蘇育宣翻攝)

高雄警追槍砲逃犯，遇到他正在「棒賽」中離不開馬桶，只好乖乖被逮，還當場查獲毒品。(蘇育宣翻攝)

初步了解，薛男在此租屋近一個月之久，因染毒癮加上自知在2月份即遭到通緝，所以打算轉租他處，沒想到還來不及搬家就被警方查獲。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，施用毒品只會使人沉淪而無法自拔，且嚴重危害身體健康，民眾若發現身邊有人吸食毒品應立即向警方舉報，讓毒品無所遁形，警方將持續積極查緝各級毒品，以維護社會治安穩定。