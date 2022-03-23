搬家最怕遇到惡鄰居！一名女網友抱怨，搬到新家後，惡鄰居就提出許多離譜要求，包括晚上不能洗澡、半夜不能上廁所等，更揚言吵到他們休息就會向警察檢舉，讓全家人苦不堪言，日前友人來家中作客，還被惡鄰居檢舉機車違停，讓她十分無奈，鄰居的誇張行徑也讓大批網友傻了眼。
一名女網友21日在臉書社團《爆怨公社》發文指出，自從搬到新家後，惡鄰居就不斷提出離譜要求，包括晚上不能洗澡、半夜不能上廁所、早上不能洗衣服，也不能聚在門口聊天，若因上述原因吵到惡鄰居，對方還會向警察檢舉，讓全家人相當困擾。
她也提到，她家門前有畫紅線，有次3位朋友來家裡作客，把機車停在她家門前，過沒多久就有警察來開單，才知道是有人檢舉違規停車，導致友人的3台機車都被開單。她表示，雖然知道停紅線本來就是自己理虧，但種種限制還是讓她無奈直呼「遇到惡鄰居真的心好累」。
惡鄰居的誇張要求，也讓不少網友氣憤直呼，「不能洗澡、洗衣服還叫人怎麼活，也太扯了」、「上廁所跟洗澡都要規定，鄰居會不會管太寬」、「現在知道為何之前的人搬走了」、「還好不是遇到我，我保證吵到讓他們雞犬不寧」、「不用去理他，要幾點洗澡、上廁、洗衣服，本來就是人家的自由，鄰居根本沒有權利去阻止，就算警察來了也不能說什麼」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。