搬家最怕遇到惡鄰居！一名女網友抱怨，搬到新家後，惡鄰居就提出許多離譜要求，包括晚上不能洗澡、半夜不能上廁所等，更揚言吵到他們休息就會向警察檢舉，讓全家人苦不堪言，日前友人來家中作客，還被惡鄰居檢舉機車違停，讓她十分無奈，鄰居的誇張行徑也讓大批網友傻了眼。

一名女網友21日在臉書社團《爆怨公社》發文指出，自從搬到新家後，惡鄰居就不斷提出離譜要求，包括晚上不能洗澡、半夜不能上廁所、早上不能洗衣服，也不能聚在門口聊天，若因上述原因吵到惡鄰居，對方還會向警察檢舉，讓全家人相當困擾。

該名女網友的朋友來家裡作客，機車停在自家門前，卻被鄰居檢舉違規停車。（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）

她也提到，她家門前有畫紅線，有次3位朋友來家裡作客，把機車停在她家門前，過沒多久就有警察來開單，才知道是有人檢舉違規停車，導致友人的3台機車都被開單。她表示，雖然知道停紅線本來就是自己理虧，但種種限制還是讓她無奈直呼「遇到惡鄰居真的心好累」。

惡鄰居的誇張要求，也讓不少網友氣憤直呼，「不能洗澡、洗衣服還叫人怎麼活，也太扯了」、「上廁所跟洗澡都要規定，鄰居會不會管太寬」、「現在知道為何之前的人搬走了」、「還好不是遇到我，我保證吵到讓他們雞犬不寧」、「不用去理他，要幾點洗澡、上廁、洗衣服，本來就是人家的自由，鄰居根本沒有權利去阻止，就算警察來了也不能說什麼」。