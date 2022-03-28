好萊塢男星威爾史密斯今天因為克里斯洛克拿他老婆的光頭造型開玩笑，氣得衝上台呼了他一巴掌。他隨後以「王者理查」拿下奧斯卡影帝，但據傳業內有聲音要他繳回小金人。

「紐約郵報」報導，主辦奧斯卡獎的美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）對於行為守則有嚴格規範。

一名好萊塢重量級人士在事件發生後告訴「紐約郵報」：「基本上這是發動攻擊，那個空間內的每個人都很震驚，這令人非常不舒服。我想威爾（史密斯）不會想要把他的獎繳回去，但誰知道會發生什麼事。」

威爾史密斯獲獎後舉著小金人開心擺姿勢合影，但他的呼巴掌事件引發導演兼編劇阿帕托（Judd Apatow）等圈內大佬強力攻擊。

執導「好孕臨門」（Knocked Up）的阿帕托在推特發文說：「他很有可能殺了他。這純粹是失控的憤怒與暴力。過去30年，他們聽過上百萬個笑話，又不是好萊塢和喜劇界的菜鳥。他根本瘋了。」這則推文目前已被刪除。

喜劇演員費姆斯特（Fortune Feimster）則在推特發文說：「我在週五晚開場時，有一名觀眾上來挑釁，試圖丟音響，朝想要阻止她的觀眾揮拳，還推倒一名保安。那真的很恐怖，所以，我一點也不覺得有人在台上被打很有趣。」

「紐約郵報」向美國影藝學院要求置評。

在2017年爆發轟動業界的性醜聞後，美國影藝學院公布的行為守則就強調「維護學院的價值」，像是要展現包容、打造提供支持的業界環境，還要「尊重人性尊嚴」。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，影藝學院執行長哈德遜（Dawn Hudson）當時寫信給學院成員表示：「學院裡容不下藉由濫用地位、權力或影響力，來違背公認行為標準的人。學院斷然反對針對性別、性傾向、種族、族裔、身體缺陷、年齡、信仰和國籍的任何形式侮辱、騷擾或歧視。」

不過，就法律層面而言，威爾史密斯則不會惹上麻煩。洛杉磯警局在發布給「紐約郵報」的聲明中表示，警方已經獲知這起事件，被掌摑的人目前拒絕報案。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110328