透過日常生活的行為改變，是啟動淨零轉型關鍵，為此工研院首度進行「2022年台灣淨零永續行為調查」，問題觸及食衣住行育樂20項永續行為未來兩年落實意願，結果竟僅有採購節能家電、購買時令食品2項，有過半數人表示「非常可能」落實，明顯不及格。

這項調查主要了解我國民眾在2年內可落實哪些行為，只有「採購家電時，僅購買具有節能標章或能源效率標示1級的產品」、「購買與食用台灣生產和時令的食品」兩項各有54％、51％人表示非常可能，剩下的18項都不及半數。

像是「吃您買的東西，沒有丟棄物（全數食用完畢）」、「節能駕駛」、「每年購買衣服件數減半」，三項落實意願還有4成以上，其餘更慘。

如「不使用單一次塑膠製品」、「自行車取代所有少於10分鐘汽車行程」、「冷氣機設定在28度以上」、「買車以電動車取代汽油車」、「買屋僅購買綠建築標章」、「以素食取代紅肉／乳製品」等，非常可能落實僅2到3成多，甚至「每週三天居家上班」僅1成民眾。

工研院解讀本次調查結果，認為台灣民眾淨零永續行為仍有相當大的提升空間。建議政府與企業可以共同合作，提供支持個人採取淨零永續行為的基礎設施與技術，並設計推動政策或產品方案，使民眾於生活中逐步落實淨零永續。

本次調查是由工研院透過線上調查平台，邀請18~64歲具台灣國籍民眾填寫網路問卷，調查時間為4月14日至4月29日，共回收1679 份有效問卷。