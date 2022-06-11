大陸外交部網站11日消息，中國務委員兼外長王毅10日以視訊方式與波蘭外長拉烏舉行中波政府間合作委員會第三次全會。雙方就烏克蘭問題交換了意見。王毅表示，中方立場就是勸和促談，會繼續以自己方式發揮建設性作用。拉烏重申應維護烏克蘭的主權和領土完整，波方願同各方合作克服俄烏衝突引發的能源和糧食危機。

王毅表示，波蘭是歐洲地區大國，是最早與中國建立政府間合作委員會機制的中東歐國家，並領銜啟動中國－中東歐國家合作。中方高度重視中波關係發展。今年2月，習近平主席同杜達總統在北京冬奧會期間舉行雙邊會見，對中波關係做出新的戰略指引，發出了新形勢下兩國致力於加強友好互利合作的強烈信號。中方願同波方落實好兩國元首重要共識，弘揚友好傳統，增進相互信任，深化各領域交往與合作，推動中波關係在動盪不定的國際形勢下繼續保持健康穩定發展。

王毅說，中方讚賞波方奉行一個中國政策，相信波方會繼續堅持一中原則不動搖。雙方要充分發揮中波政府間合作委員會作用，推進經貿、科技、環保、能源、數字等領域合作，有序恢復人員往來，擴大相互投資，不斷做大兩國共同利益。

中方重視波方關切並積極推動解決，希波方為包括中國在內的各國企業提供公平、開放、非歧視的投資營商環境。雙方要以中國－中東歐合作啟動10周年為新的起點，堅定合作信心，深挖合作潛力，開闢新的合作前景。

中方願同波方合力放大中歐班列品牌效應，支持兩國企業探討以波蘭為集散中心，建設面向歐洲和中國市場的雙向倉儲、物流、分銷體系，實現中波海陸空全方位互聯互通，使波蘭成為中國－中東歐國家和中歐合作的重要門戶。

拉烏表示，波方十分重視發展波中關係，堅定奉行一個中國政策。面對國際形勢深刻複雜變化，波方願同中方加強溝通，增進人員往來，擴大對華出口，推動雙方貿易、投資、物流、互聯互通等領域合作實現更大發展。歡迎中方企業來波投資興業。波方支持加強歐中和中東歐－中國合作，願成為歐中合作之門。

雙方還就烏克蘭問題交換了意見。王毅表示，中方的立場歸納為一句話，就是勸和促談。我們會繼續以自己的方式為此發揮建設性作用。美國企圖藉烏克蘭問題抹黑打壓中國，這一動向值得警惕和抵制。

拉烏介紹了波方立場，重申應維護烏克蘭的主權和領土完整，願同各方合作克服俄烏衝突引發的能源和糧食危機。