嘉義縣議員何子凡讚許魏三峰用空拍記錄台灣大地的形貌變遷。（廖素慧攝）

魏三峰空拍攝影展，攝影學員同好觀展。（廖素慧攝）

攝影師魏三峰5年前因緣際會搭直升機一日空拍台灣的山脈河港、城鄉風貌，在嘉義縣竹崎文化藝術基金會辦空拍攝影展，魏三峰說，逝世5周年的空拍大師齊柏林開啟了用不同視角記錄台灣之美的壯舉，難望其項背，謹以作品向他致敬。

魏三峰念高中就喜歡攝影，後來從軍20多年也沒有間斷，退伍後他專心用鏡頭記錄地方人文，也在民雄、梅山文教基金會開課教攝影，11日在竹崎文化藝術基金會舉辦「飛越山峰」空拍攝影展線上茶會，有多位攝影班銀髮族學員特地到場，興高采烈看展。

魏三峰說，5年前有機會與知名的生態記錄媒體用1天空拍台灣，當天從台中清泉崗出發，沿途拍攝南投、玉山、台東、嘉明湖，在台東豐年機場短暫停留後，再從花東縱谷往北飛，在花蓮及宜蘭交界出海，拍龜山島、東北角基隆港，再沿國道一飛往松山機場，傍晚從松山機場飛回清泉崗拍夜景。

魏三峰說，從空中俯瞰台灣，與荷蘭人從海的視角來看台灣，或爬山來看山色，視角迥然不同，用作品來跟鄉親分享不同視角的台灣美景。

魏三峰說，他希望用10年拍攝500個聚落的當代人文，目前走了6年約300個聚落，與長輩不期而遇，聊上幾句都能感受到台灣最美麗的風景「人情味」，他認為這也是對長輩的一種陪伴。

嘉義縣議員何子凡說，6月10日是空拍大師齊柏林逝世5周年，此次藉由魏三峰老師空拍攝影展向齊柏林大師致敬，希望透過空拍視野讓更多人警愓極端氣候、人為不當開發對台灣大地造成的變遷及傷害，台灣寶島需要大家一起守護。