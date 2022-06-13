臺南美術館將於25日起展出《亞洲的地獄與幽魂》特展，掀起網友熱議，不過曾在殯儀館擔任接體員和火葬場工作的網紅作家大師兄，卻斬釘直鐵的回應，「這個我不敢看」，怕看了之後，未來工作會有陰影。

網紅作家大師兄在臉書粉專轉貼臺南美術館昨發布的展覽預告文，並表示，今天收到很多網友傳來訊息，分享臺南美術館將展出的《亞洲的地獄與幽魂》特展介紹，不過「話先說在前面，這個我不敢看」。

大師兄解釋，過去有段時間在遷葬時一直掘出「蔭屍（下葬後沒有正常腐化的屍體）」，所以那時候幾乎都有燒過，而他對蔭屍的印象就是躺在棺木中，並沒有站起來的，「我怕看了之後，燒蔭屍之前都會想起祂們站起來的模樣，所以我不會去看」。

最後他提到，有些蔭屍進爐時沒有被放在棺木中，那要怎麼放在爐台上呢？答案是「我們抱著上去的」，讓網友頓時毛骨悚然，「最後一句的畫面會讓我晚上睡不著」、「抱上去的...您們真的很偉大」、「抱上去…比展覽更嚇人」、「佩服你，也敬佩你的敬業」、「佩服，這不是一般人能勝任的」。