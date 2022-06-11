1名網友在《爆廢公社公開版》發文，他日前看到一篇文章譴責消防員不幫民眾撿雨衣，在辦公室內吹冷氣的貼文，原PO看完後憤怒寫下，「這位人士，是不是對「消防員」，三個字有啥誤解？居然理所當然要人幫你撿雨衣」，貼文一出大批網友紛紛留言替消防員說話：「幫撿雨衣，需要救災怎麼辦，雨衣比較重要？」、「當消防員很閒？你去考看看」。

1名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，日前看到民眾發文抱怨，她在陽台曬雨衣時，雨衣不小心掉到2樓鐵皮屋，到附近的消防隊詢問是否能協助幫忙撿雨衣，消防隊員問：「你的雨衣值錢嗎，應該請住戶開窗戶幫妳撿才對」，民眾怒罵：「不想幫忙可以直接說，四五個人在吹冷氣，真舒服，好羨慕。」原PO看完憤怒發文寫下：「是不是對「消防員」，三個字有啥誤解？居然理所當然要人幫你撿雨衣」。

文章曝光後，網友們紛紛留言譴責要求消防員撿雨衣的民眾：「所以雨衣到底多少錢」、「不要臉的特別多」、「如果因為幫妳撿雨衣，途中發生其他事件而耽誤時間，妳要負責嗎」、「連別人生命都不算貴的話，那麼有錢自己請吊車來撿」、「當消防員很閒？你去考看看」、「覺得人家很閒，可以也去當消防員，驗證一下是否真的很閒」、「請他去複習火神的眼淚一萬遍」、「幫撿雨衣，突然來一通需要救災的電話怎麼辦，雨衣比較重要？」