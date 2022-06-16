新竹市東大路輪胎行昨晚發生縱火事件釀8死，立委邱顯智今召開記者會，揭露新竹市政府濫用消防人力、排擠具有緊急性的災害救護勤務等問題，痛批新竹市政府濫用消防沒有極限，從捕蜂捉蛇到掃水掃沙，把消防員當成不用額外花錢又好用的工具人。

立法委員邱顯智、新竹市議員蔡惠婷、廖子齊、林彥甫今針對新竹市政府濫用消防人力、排擠具有緊急性的災害救護勤務等問題，在立法院舉行「竹市消防又淪打雜，市府治理專業何在」記者會。

邱顯智表示，去年底曾開記者會，揭露新竹市政府濫用消防人力沒有極限，從叫消防員補蜂抓蛇、掃風吹砂、洗廁所、兒童節幫外包廠商顧遊樂器材、幫營建工地抽水，甚至幫動物園的河馬換水，這些完全沒有緊急性與必要性的工作，不該排擠消防員預防火災、災害搶救、緊急救護的重要工作。

邱顯智指出，新竹市政府沒有真正認識到消防人員的專業與必要，而是把消防員當成不用額外花錢又好用的工具人，災害有不測風雲，消防員人力不應被濫用，因為要專注在本務，責任更是重中之重，分秒都跟死神賽跑，全台灣都有共識的事情，獨獨林智堅沒有共識，怒轟「新竹市消防局長根本不適任」。

消防員工作權益促進會副理事長鄭少書認為，新竹市政府消防局與市府不尊重專業、濫用人力的狀況，早已是消防圈公開的事實，現在林智堅的治理方式，以市政一體為藉口豪賭市民安全與漠視基層專業，已讓基層消防反感與擔憂，呼籲新竹市消防回歸專業，不再派遣消防員執行消防工作外工作，拒絕「掃水、掃沙」的濫派勤務。

新竹市議員廖子齊表示，新竹市長林智堅長期濫用消防人力，以為民服務和行政支援的名義，要求消防員承擔各種其他局處不願編列預算和人力處理的工作，呼籲林智堅要去選桃園市長前，請先卸下竹市消防局各種雜務的重擔，更應該公開承諾未來若選上桃園市長不會再濫用消防人力。

新竹市議員蔡惠婷表示，新竹市卻錯把出生入死的消防員當各類工具人用，消防是救人救災的「專業」，不是包山包海「服務業」；新竹市林彥甫議員認為，府應根本性檢討消防員「行政協助」制度，明確定義協助的原則，而不是用「市政一體」來無限上綱協助的範圍。