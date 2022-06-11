日本防衛大臣岸信夫11日在新加坡「香格里拉對話」的第二場全會上說，中國和俄羅斯的軍事行動加劇了東亞地區的安全擔憂，並指出當鄰國試圖顛覆國際規範時，日本將站在最前線。他也指出，台海的安全穩定對日本和世界安全很重要，並稱中國是一個「令人擔憂的國家」。

上個月，中俄在靠近日本和台灣的海域進行了聯合空飛巡邏。那是俄羅斯入侵烏克蘭以來，中俄第一次的聯合演習。據新加坡聯合早報報導，岸信夫在香格里拉對話的第二場全會上說：「這兩個軍事強國的聯合軍事行動，無疑會增加其他國家的關注。」

岸信夫也指出，台灣海峽的安全與穩定對日本和世界的安全很重要，並稱中國是一個「令人擔憂的國家」。

此外，岸信夫譴責北韓在今年內至少試射了18枚飛彈，認為不能允許北韓繼續威脅日本、地區和國際社會。

岸信夫在演講中說，「日本被擁有或正在開發核武器、卻公然無視規則的國家包圍」，為此日本將加大國防開支。

日本首相岸田文雄在前一晚的香格里拉對話主題演講中宣布，日本將加大國防開支，並可能尋求購買先進的攻擊武器。