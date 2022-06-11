交通部向行政院爭取振興預算，陸續公布對觀光業、公路客運業及遊覽車業的振興補助或減稅方案，交通部路政司今再證實，將對計程車及小客車租賃給予協助，包括計程車一次性防疫補貼5000元，以及小客車租賃業短租車第3季汽燃費免收。

路政司指出，繼觀光業、公路客運的振興方案後，遊覽車業也有第3季汽燃費免徵的規劃。計程車由於汽燃費、牌照稅本來就免徵，因此從防疫物資補貼上給予協助，考量計程車每天接觸不特定乘客的頻率高，近來疫情嚴重，因此將補貼爭取到年底。

計程車每天有15元的防疫物資補貼，乘以6到12月共7個月、每月26天，每輛車可領到2730元補貼，但疫情嚴峻，清潔消毒頻率變高，因此將補貼提高到5000元，讓全國9萬2000輛計程車一次性申請。

小客車租賃業部分，則比照遊覽車給予第3季汽燃費免爭，由於短租車的影響較大，因此只針對短租車輛補助，預計有6萬輛受惠。