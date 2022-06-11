「聲音是你遞出的第1張名片」，有台灣聲音百變天后之稱的資深配音員王瑞芹，以配音動畫《我們這一家》花媽、《蠟筆小新》媽媽美冴及多齣韓劇《冬季戀歌》等女主角的各種角色聲音而令人驚豔、6月10日在佛光山惠中寺「未來與希望」講座，分享聲音變化的奧妙，並教大眾如何「用聲音提升好感度」。

「好的聲音具有優勢，是人的第2張臉，在人人戴口罩的時代，音質更大於顏值」，王瑞芹表示，聲音是天生的，但可以經由訓練而找到適合自己的聲音，塑造個人風格，進而提升聲音的好感度，他示範一人同時變聲幾種角色的對話，展現20年的配音功力，甚至在台上演講的聲音，也不是他的原聲，而是演講時聲音表現的技巧之一。

佛光山惠中寺「未來與希望」講座，由知名配音員王瑞芹主講。(圖/佛光山惠中寺提供)

王瑞芹指出，聲音決定一個人的形象，各行各業都有不同表達的聲音風格，如職場上常見的電視主播專業理性、捷運站或賣場客服和藹親切，或生活上在人群中能談笑風生、戀愛時的溫柔細語、或真誠關懷的慰問等各類音質的呈現，都具有方法，但表達自信的聲音，卻是人人皆須必備，它除了儀態上要抬頭挺胸、眼神直視，重要的是聲音要有彈性，咬字清晰，敘事條理分明，以展現氣場與自信。

「讓人聽了舒服自然，含有感情和溫度的就是好聲音」，王瑞芹表示，聲音透過輕重緩急、抑揚頓挫，也就是語速的快慢、語氣的輕重、語調的高低及實聲與虛聲的運用，就能轉換出各類情境中相對的聲音；他教大家一個撇步，用臉部的「提顴肌」讓嘴角上揚，就像在微笑時發出「ㄊ一」聲，聲音就會往上提，試著說「你好！謝謝你！」，你會發現聲音不但悅耳，也會擁有好心情。

佛光山中區總住持覺居法師（左）贈送講師紀念光碟給王瑞芹老師（右）。(圖/佛光山惠中寺提供)

「用好聲音說好話」，王瑞芹同時也是星雲大師雲端隨身聽的配音員，他說，要讓自己提升聲音的好感度，首先說的話要讓人聽得懂，說話清楚在於「唇有力、舌靈活、齒咬緊」，平時可以多練習注音符號的「ㄓ、ㄔ、ㄕ、ㄖ」捲舌（舌翹）發音和「ㄗ、ㄘ、ㄙ」舌平發音，另外繞口令也是訓練口齒清晰的好方法，擁有好聲音又能說好話，必能增進良好的人際關係。

如何說話持久不累？王瑞芹回答觀眾提問時指出，一般人都習慣用喉嚨發聲，經常需要大聲或長時間說話的人便容易造成慢性咽喉炎，他教現場觀眾用正確的腹式呼吸發聲，也是所謂的鍛鍊「丹田」，位在肚臍下3指處的腹腔內，體驗深吸慢吐時橫膈膜升降的感覺。他說，用腹式呼吸，說話有力道、不傷聲帶、聲音厚實，最自然的丹田發聲就是「打呵欠和哈啾」。

王瑞芹老師除了示範各種不同風格的聲音，也帶領現場聽眾一起練習，最後她期許大家達到聲音自然舒服、圓潤飽滿、宏亮有力、語速適中、字字清晰並且溫暖有情。