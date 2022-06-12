許多人積極理財，無不希望在股市中獲得股利現金流，甚至有機會能賺進一桶金，不過有專家提醒，退休族投資股市時要慎選標的，確保現金流來源，避免陷入錢被卡死的窘境。

理財專家夏韻芬在命運好好玩節目上表示，日本股神是川銀藏「只吃八分飽」的投資理念相當值得參考，「他告訴我們，魚頭魚尾不要吃，吃中段就好，所以在初升段的時候我不會賺到很多，但賺夠了，我也不會留戀那最後的一點點，不一定要賣在最高點。」

夏韻芬提醒，保持投資紀律也相當重要，「譬如你今天買到530元的台積電，跌到400元你痛不痛？痛，你賣還是不賣？台積電是好股票也有可能上到600、700元，但如果你現在需要用錢，你就不可以買台積電，這個紀律要做好。」

夏韻芬補充說道，「偏偏現在台灣想退休的人，都是有錢人，都想要去買台積電，反倒是年輕人不敢買，因為太貴，所以要把它過關是很關鍵的。」言下之意代表，需要穩定現金流的退休族應該選擇低波動、高配息的股票為主要投資標的。

不僅如此，夏韻芬認為評估是否可以退休有3項指標，首先應該要先確保自己擁有一間房子，窮途末路時還能有最後一筆錢，接下來盤點身上的現金、股票甚至是珠寶等資產有多少，最後是選擇年投資報酬率5%的投資工具，創造退休後每個月穩定的現金流。

即使如此，許多年輕人仍哀號退休金很難存，夏韻芬則提醒，存退休金一定要花一段的時間去存、去準備，「可以將多元的投資組合湊在一起，讓投入資產的年報酬率達5%，這樣準備退休金其實沒有想像中那樣可怕，只是真的要花時間跟功夫。」