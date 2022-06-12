大陸國防部長魏鳳和今（12）日上午在香格里拉對話會上發表主題演講。被問及大陸核武發展情況，魏鳳和回應，中國採自衛防禦核政策，不會首先使用核武器。至於2019年閱兵展示的新型核武裝備，都已列裝。

據《環球時報》，魏鳳和在提問環節中，被問到中國的核武發展時表示，作為長期在火箭軍部隊工作的一位老兵，他對這方面情況很熟悉。中國從核部隊建立，迄今已經有50多年的歷史，50多年間，中國核力量的建設有很大進步，這是客觀、現實的。

魏鳳和向提問者說，中國發展核（力量）幹什麼？發展了些什麼（裝備）？這是一個敏感話題。但他接著表示，中國的核政策是一貫的，這就是自衛防禦核政策。不首先使用核武器，發展核武器的根本目的是為了消滅核武器。同時中國發展核武器的根本目的是保衛國家和平，人民的和平勞動，使中國免遭戰爭劫難，特別是免遭核戰爭的劫難。

至於中國核武器現在的發展程度，魏鳳和回應，「不知你看沒看過中國的70週年國慶大閱兵，70週年閱兵展示的新型武器裝備，中國軍隊都有，都已裝備了部隊。」但魏鳳和說，中國不搞軍備競賽。核武器的發展，中方是適度的、適當的、走中國特色的核力量發展道路。

魏鳳和表示，中國走和平發展道路，不稱霸，寫入了中華人民共和國的憲法，也寫入了中國共產黨的黨章，中國走和平發展的道路，這是發展軍事力量的目的。