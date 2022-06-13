美國失控的通膨持續影響全球高風險資產商品走勢，比特幣13日在亞洲交易時，一度暴跌至18個月左右以來最低點。

這個全球交易最廣的加密貨幣13日曾下跌8.9%至24,903.49美元，創2020年12月以來新低。隨著更廣泛的拋售持續，其他加密貨幣也下跌。追蹤全球百大數位資產商品的MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 Index (MVDA)指數，更是大跌9.7%。

Nexo表示，加密貨幣也受聯準會利率政策影響，且與那斯達克以及其它具風險的資產商品瓜分市場資金。同時，對比特幣未來預估值，從幾萬美元到個位數美元都有，也代表對比特幣不同的擔憂程度。

Nexo是加密貨幣的存幣平台，就像是這些虛擬貨幣的銀行。散戶可以將自己的數位資產存入Nexo後，然後收到利息。同時，Nexo也有提供貸款，並從中賺取利潤。不過，Nexo並沒有提供存款保障。

美國5月通膨再創40 年新高之後，外界認為聯準會本周應會大幅升息，加密貨幣也將受到嚴重打擊。投資策略專家認為，目前可以買進比特幣期貨。不過，若是看多者可買買權或賣賣權，利用價差來分散風險。如果比特幣再跌，附近應該沒什麼有力的支撐點。

然而，全新的Terra區塊鏈與新版Luna代幣，5月底才上線半天就暴跌超過7成。還有，加密貨幣借貸平台Celsius在13日突然暫停提款、兌換以及轉帳功能，以上都讓市場對虛擬貨幣心存疑慮。

除比特幣以外，其它加密貨幣也是跌跌不休。以太幣目前下修12%至2021年2月以來最低。另外，Solana全盛時期曾到250美元，目前僅有28美元。同時，狗狗幣在過去的1年也下跌約50%。

分析師表示，假如目前在1300美元附近的以太幣，一旦跌破1,200美元，也就是200周移動平均線的位置，其它虛擬幣的前景將更黯淡無光。