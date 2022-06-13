配合新南向政策，並持續看好越南證券業蓬勃發展，聯邦銀行近期為越南軍隊銀行證券公司（MB Securities Joint Stock Company，簡稱MBS）主辦境外美元聯貸案，總金額5,000萬美元，參貸銀行包括台企銀、新光銀、陽信銀、高雄銀等，並在5月23日進行動撥。

聯邦銀行副總經理洪劉麟指出，這次聯貸條件放款天期為364天，資金用途為充實短期營運週轉金。越南軍隊銀行證券公司成立於2000年，為越南最早成立的6家證券商之一，經過多年發展，MBS已成為越南證券經紀龍頭的證券商之一，並專注於證券業務與投資銀行業務，同時也為客戶提供專業研究服務。母公司越南軍隊銀行持股79.42％，成立於1994年，資產規模為第二大的越南民營銀行，並於2011年在胡志明市交易所上市。

洪劉麟表示，近期全球股市受到美國升息影響，加上越南政府以長期金融穩定等控制政策下，越南股市雖呈現回檔，但在企業營收持續增長，經濟表現亮眼之下，中長期投資價值浮現。外資在這波回檔中，對越股是呈現買超撿便宜，國外直接投資額、進出口額等連續成長，配合機構預測GDP成長率落在6～7％區間等諸多利多，未來應能迅速回歸基本面，成交量放大後，可望實現20％平均利潤增長。

標普5月底上調越南長期信用評等，由BB調升至BB+，展望維持穩定，勢必吸引更多中長期國外資金湧入越南股市，越股表現與證券業盈餘可望持續創新高。