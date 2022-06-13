通膨及烏俄戰爭未解，各項經濟數據不樂觀，市場觀望態度濃，歷史經驗顯示，在前兩次通膨升息循環中，基礎建設相關指數皆有不錯表現，且今年以來至6月10日止，MSCI世界指數和S&P500皆下跌超過18％，S&P全球基礎建設指數硬是逆勢上漲2.44％，顯示基礎建設相關類股可說是抗通膨利器。

聯邦投信表示，根據世界銀行公布最新今年全球經濟成長率預估，由原先的4.1％下修至2.9％，主要因能源及食品價格持續上揚、烏俄戰爭導致供應鏈中斷，同時警告未來幾年將陷入通膨和經濟成長停滯風險，即「停滯性通膨」。

觀察全球經濟成長因疫情下滑後，去年後疫情時期經濟成長5.7％，但今年經濟萎縮可能是「全球從80多年來最大的衰退初步復甦後最急遽的放緩」。在這薪資漲幅跟不上萬物齊漲的環境下，如何抵禦通膨創造資產價值也成為投資市場首要課題。

聯邦民生基礎建設股票入息基金預定經理人趙家華指出，市場動盪時期，可適當布局民生基礎建設相關標的，因該產業涵蓋水電瓦斯等民生必需公共事業，對景氣循環較不敏感，且定價通常與通膨有連帶關係同步上漲，除產品價格穩定外，同時兼具穩定現金流的特性。

統計顯示民生基礎相關股票股利率表現，皆優於傳統股票指，各國為刺激經濟紛紛推動新的基礎建設政策，對現有基礎建設做老舊汰換，或展開低碳轉型，中長期來看基礎建設將持續受惠，後市表現可期。