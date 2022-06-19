香港金管局總裁余偉文19日在電台節目中表示，過去25年香港金融市場的廣度和深度極速發展，股市、債市和銀行組成「三隻椅腳」，銀行體系總資產已達27兆港元，成為亞洲最大的銀行體系中心，2021年發債達4千億美元，也是亞洲最大，相信香港已穩固成為國際金融中心。

香港01報導，余偉文指出，如果香港被剔出環球銀行金融電信協會（SWIFT），此舉是「核選項」，會影響到全球金融體系，但是香港會因應不同極端情況以準備應變預案。而美國升息造成香港資金流出，預期香港金管局將承接更多賣盤，速度也有可能會加快。

余偉文指出，過去十年香港突顯國際與大陸之間橋樑的角色，相信未來5年至10年，仍會成為推動香港金融中心地位的一大動力。余偉文認為，要營造好的營商環境，包括利用科技及數據提升金融基建效率及培訓足夠人才，以及繼續把握大陸提供的機遇，包括互聯互通、大灣區、人民幣國際化等，相信前景將會非常樂觀。