新華社今公布大陸國家主席習近平將出席香港主權轉移25週年大會暨第六屆政府就職典禮。與5年前新華社公布習近平訪港的報導比較，今次並無提到習會「赴香港」的字眼，亦無表示會「視察香港」。港府正籌備安保工作，據報習近平可能會乘高鐵抵港，高鐵站多個出入口已經封閉，附近有警車巡邏。另，大埔科技園亦被指是習到訪地點之一。

香港警務處長蕭澤頤日前表示，七一安保行動會總動員，務求萬無一失。警方昨日就首次出動新的「劍齒虎」裝甲車，駛至立法會及政府總部一帶，並調動約20名反恐特勤隊和機動部隊人員到場巡邏。