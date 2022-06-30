中國國家鐵路集團指出，從7月1日開始，大陸2022年鐵路暑運工作正式拉開帷幕，至8月31日結束，共計62天。而全國鐵路客流呈逐漸回暖趨勢，預計發送旅客5.2億人次、高峰日發送旅客1000萬人次。而今年暑運客流將以學生往返、探親、旅遊流為主，流時流量集中，客流高峰主要集中在7月上旬及8月下旬。

據澎湃新聞記者引述中國國家鐵路集團表示，將利用好京廣高鐵京武段時速350公里高標營運，以及鄭渝高鐵襄萬段、濟鄭高鐵濮鄭段、和若鐵路、北京豐台站等新線新站開通營運增加的運力資源，優化客運產品供給，滿足沿線旅客出行需求。

在經濟面運輸上，預計暑運期間日均電煤裝車在6萬車左右，較上年提高1萬車以上，並全力保障防疫、涉農等國計民生重點物資和企業原材料、產成品運輸需求，確保安全高效送達，為企業復工復產和人民群眾生產生活提供運輸保障。同時加強中歐班列、西部陸海新通道班列、中老鐵路跨境貨物列車運輸組織，提升鐵路口岸站組織效率，保障國際產業鏈供應鏈穩定。