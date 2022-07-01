台灣高鐵與「卡娜赫拉的小動物」再度推出可愛聯名商品，這次有3款「萌」味系列常溫糕點，最特別的是芒果風味的台式馬卡龍，今天起在全台7-ELEVEN都買得到。

台灣高鐵公司今天發布新聞稿，高鐵與7-ELEVEN合作推出3款「萌」味系列常溫糕點，包括紅豆加奶霜的雙餡銅鑼燒、芒果風味的台式馬卡龍、香蕉牛奶蛋糕，用清爽無負擔的口感融合在地風味，適合在夏季品嚐。

台灣高鐵說，以往的聯名商品只能在高鐵站內超商購買，這次3款糕點於全台各地7-ELEVEN門市都買得到，且即日起至12日，只要購買高鐵聯名糕點，每款還可享加贈5點OPEN POINT點數。

除了全新推出的3款系列常溫糕點外，台灣高鐵也再次推出4款全新包裝的台塩海洋鹼性離子瓶裝水，及3款限定版天天4D立體防護口罩，分別在高鐵車站、列車推車及站外超商、網路平台販售。（編輯：張芷瑄）1110701