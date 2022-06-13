世界最大翼展的雙體飛機「洛克」 (Roc出自中東神話中的大鵬)，6月5 日在莫哈韋沙漠(Mojave Desert)完成了第6次試飛，飛行時間1小時26分鐘，飛行高度達到15000英尺(4572公尺)。這次試飛還在中間翼加裝了載重架，這是為將來更重要的任務，也就是載運小型太空船做前期的準備。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，負責經營洛克飛機的縮尺複合體公司(Scaled Composites, LLC)表示，這次飛行旨在延展洛克飛機的飛行擴展包線，以逐步瞭解飛機的性能範圍，公司正在準備後續的任務，也就是名為「泰龍」(Talon)的小型太空船。

洛克機中間加裝了掛架，可以吊掛直徑5公尺以內的航空器。(圖/Scaled Composites, LLC)

公司首席執行長兼總裁克雷弗(Zachary Krevor)說：「這次飛行相當順利，可說是建立在先前成功的基礎上。我們將利用這次飛行經驗，在未來幾個月，完成剩下的綜合測試，並為泰龍 試飛做準備。」

不過，公司也透露，並不是所有的測試課目都有完成，只是團隊在發現無法完成所有測試目標時，就立即跳轉到其他目標上。

所幸飛機的操縱特性、總體性能、起落架、艙門，以及新加裝的掛架，都運作自如。

Watch Stratolaunch's massive Roc carrier aircraft take off & land

今年晚些時候，不安裝引擎的「TA-0」測試機將要滑翔測試，應該會以直升機吊運到高空，然後以滑翔的方式返航，接下來「洛克」就會加掛「TA-0」一起升空，測試飛行參數，還有載重效果。

至於實際加裝火箭引擎的TA-1，也已接近完成，同時TA-2也正在不斷取得進展。TA-2 將是第一款完全可重複使用的高超音速測試飛行器。

如果一切順利，預計明年將可進軍商業或是受政府委託的高超音速飛行任務。