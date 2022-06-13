《向海那漾》廣場噴水池吸引許多小孩戲水。（《向海那漾》提供）

《向海那漾》，是台灣第一家海濱豪華露營區。（《向海那漾》提供）

炎炎夏日到來，是戲水的最佳時機， 台中大安濱海樂園內大泳池，即日起至8月免費提供給遊客使用，開放時間自上午8時至下午5時，中午12時至下午1時休息，每週二公休，歡迎民眾多加利用。

位於台中大安濱海樂園內的《向海那漾》，是台灣第一家海濱豪華露營區，也是台中市政府委由民間經營的OT案。《向海那漾》為迎接夏日到來，即日起放遊客中心旁的大泳池免費使用。

《向海那漾》表示，不論在環境、安全衛生、保險消防等各方面，公司皆確實符合規範，並且積極回饋在地，包括每年皆提供推廣大安濱海觀光回饋金15萬元、結合當地景點推出旅遊行程，以及提供居民就業機會等等，希望能與地方一同共好，並帶動台中海線觀光的繁榮。

《向海那漾》也不忘回饋在地，提供在地居民就業機會，來自當地甲安埔一帶的同仁佔有6成，高出原先允諾比例的一半以上，並且在2021及2022年上半年疫情嚴峻期，珍惜同仁的付出，堅決絕不減薪、不裁員、不放無薪假，並為其投保防疫保險。

為了讓台中大安濱海樂園成為觀光與環保兼具的理想去處，《向海那漾》表示，公司不斷因應各項需求增設軟硬體設備，本OT案期初招標投資金額為250萬，至今也已斥資超標近4500萬投資打造更完美的園區環境。未來，允諾會持續投入心力耕耘社會服務，善盡企業社會責任，期許帶動地方發展朝向共好共榮。