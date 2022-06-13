市場早前傳出螞蟻集團重啟IPO處於初步階段，螞蟻集團隨後也澄清，現時正在監管部門的指導下專注落實整改工作，沒有啟動IPO的計劃。瑞銀13日最新報告表示，預估螞蟻集團上市的時間表取決於公司能否取得更多金融、金融科技法規的相關許可證，目前仍在重組過程中，重啟IPO為時尚早。

瑞銀表示，關注螞蟻集團在整改工作中所取得的進展，第一是要取得消費金融牌照，並逐步將信貸業務轉移到消費金融附屬公司；第二是將其貸款便利業務「信用購」從原本的消費貸款產品「花唄」和「借唄」中分離出來；第三是積極爭取信用評分牌照等。

另一方面，瑞銀認為螞蟻仍然存在幾個問題。第一是其消費金融子公司的股權融資被暫停，其股東結構不明確；第二是螞蟻集團被要求縮減其消費貸款餘額，料此需要時間。從股票估值角度來看，其借貸業務增長緩慢可能會抑制估值水平。

第三是螞蟻擬建的錢塘江信用評分公司尚未獲得許可，可能也因股權結構問題而推遲。第四是大陸尚未公布更詳細的金融控股公司（FHC）法規，包括資本金要求、數據保護、數據共享、關聯交易規則等。

瑞銀認為，雖目前存在不確定性，但螞蟻仍有望走上IPO，但應該無法在2022年落實。