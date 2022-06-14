消息面：

1.紐約聯邦準備銀行最新經濟數據中，兩大關鍵性指標已明顯超標。首先，5月份美國消費者對未來12個月的通膨年增預估值，再度回升至6.6%，與3月的並列歷史新高。另外，美國家庭對未來12個月的支出成長預估，也飆升至9%，漲幅創此數據編撰迄今最高。

2.市場憂心聯準會將大幅升息對抗通膨，美國經濟陷入衰退的可能性大增，美股大幅回檔，在避險資金流入下，ICE美元指數一度創2002年12月以來最高，收105.04，漲0.6%。

3.國際油價小漲，紐約期油收漲26美分或0.22%，每桶為120.93美元。倫敦布蘭特期油漲26美分或0.21%，每桶收122.27美元。盤中，這兩檔期油最多都曾下跌超過3美元。

4.國際金價震盪，繼上個交易日一度創下5周新高後，13日單日跌幅又創6周以來最大。紐約期金收跌43.7美元或2.3%，每盎斯為1831.8美元。

5.比特幣跌勢依舊，一度跌到2.26萬美元左右，並創下2020年12月以來最低，目前則在21,120.1點，大跌18.31%。根據估算，加密貨幣市場總市值，已跌破1兆美元大關。