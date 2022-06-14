神基(3005)宣布推出全新15.6吋全強固型行動工作站X600和X600 Pro，能在各種操作環境中，為指揮、控制及規劃等作業提供全面的行動運算能力，X600與X600 Pro種型號皆結合了電池容量和儲存空間擴充能力，並具備精巧輕量的外型設計，為強固型解決方案奠定全新標竿。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「Getac推出的X600 強固型行動工作站，再一次提高了強固型行動運算產業的標準。在單一完整的解決方案中，提供桌上型工作站等級的效能以及卓越的可靠性。就像獲獎無數的B360 一樣，X600的誕生源於客戶的啟發，以及我們承諾客戶會致力滿足其對功能強大、便於攜帶且能處理極複雜任務的現場操作解決方案所日益增長的需求。」

X600執行最新的Windows 11 Pro作業系統，並搭載第11代Core H 系列處理器(i5/i7/i9)及整合式IntelR UHD 顯示晶片。在指揮與控制、鐵路軌道檢查，以及石油與天然氣感應器分析等各種使用大量資料或圖形的操作場景中，展現卓越的效能成果。客戶亦可選配 NVIDIA Quadro RTX3000獨立顯卡，將圖形效能提升到更高標準。而128GB 記憶體則可讓處理速度快如閃電。為符合現代資料需求，X600 具備卓越的擴展能力，能支援多達3個PCIe SSD，讓內部儲存空間擴展至高達6TB。

X600 Pro進一步將擴展能力表現得更加淋漓盡致，它搭載了雙熱插拔電池，並提供兩個額外的媒體槽電池選擇，這些配置可在單一裝置中提供超過240Wh的電池容量。X600 Pro 同樣包含 PCMCIA 以及 Express 卡插槽，並支援 DVD Super Drive/選配藍光光碟機，賦予裝置在現場或非現場的環境中擁有更強大的能力。

參與國防相關作業等現場專業人員，必須能夠在任何地方，精確且有效率地溝通、存取資訊、蒐集情報並且制定重大決策。Getac在設計解決方案時，考量到這些需求，因此X600搭載了多種業界領先的網路連接選項，包含雙 2.5GBASE-T 乙太網路、Wi-Fi 6E、藍牙 v5.2、可選配的專用型PS，以及含有整合式GPS的選配 4G LTE。X600也包含了多個I/O 介面，包含 Thunderbolt4、USB 3.2 Gen 2 Type-A、HDMI、DisplayPort、VGA 和序列連接埠。

X600擁有最新的物理性安全和資料保護功能，如自我加密硬碟、智慧型讀卡機、TPM 2.0、Intel vPro技術、選配的Windows Hello 臉部驗證和指紋辨識器等，皆可以保護敏感資料，同時內建的Kensington鎖孔則可以讓裝置避免遭竊。