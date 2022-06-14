美國通膨攀至40年高位，5月CPI達8.6%，造成美股連日下殺，在通膨、升息、俄烏衝突等多重利空夾擊下，根據Bloomberg資料統計，標普500指數今年以來已下跌逾 21%，不僅跌入技術性熊市，更一舉摜破季線負2倍標準差，投資人信心持續消退，開局表現十分慘淡。5檔台股掛牌的美股ETF指數今盤中跌破前低，再創今年以來新低價，包括國泰北美科技(00770)、國泰費城半導體(00830)、元大S&P500(00646)、國泰北美科技(00770)、永豐美國科技(00886)等。

永豐投信引用華爾街名言提醒投資人，行情總在絕望中誕生，在短線急遽下跌之後，多項統計數據已來到極端值，意味著將有機會迎來跌深反彈的行情，體質強韌的全產業型美股投資標的，將有機會在反彈行情中脫穎而出！

隨著股市持續向下修正，多數投資人對前景看法更轉趨保守，不僅美國銀行最新牛熊指數持續下降至0.3，達極度恐慌區間外，5月發布美銀美林全球基金經理人調查報告也同步來到極端水位，其中超過70%的經理人認為經濟即將轉弱，創1990年以來的紀錄外，投資組合中的現金水位更創911恐怖攻擊以來新高，悲觀氣氛十分濃厚。

此時或許是醞釀反彈行情的絕佳時機！永豐投信指出，根據歷史經驗，當標普500指數跌破季線負2倍標準差時，不僅後3~12個月平均皆呈現上漲，實力、體質最強盛的美股反彈力道更是勝過MSCI 世界指數，表現尤為驚人。

儘管今年開局雖出師不利，但在行情來到絕望時刻，永豐投信認為，短期將有機會迎來反彈行情，特別鎖定經濟體質冠蓋全球的美股，才有機會在反彈行情中脫穎而出，永豐投信建議，聚焦美國優質龍頭企業的永豐美國大型500股票ETF基金(00858)，全產業配置，掌握通膨受惠股投資機會，同時有機會降低科技單一產業影響程度。