對抗利率上揚、高物價壓力，俱備成長趨勢與剛性需求的數位基礎建設產業商機正快速竄起，永豐投信再掀主題產品新風潮，全新推出永豐ESG全球數位基礎建設基金上周經金管會同意生效正式獲准募集，預計7/11銷售，為首檔完全聚焦全球數位基建領域的全球股票型基金，同時也是永豐投信旗下第三檔ESG基金。

全球通膨壓力高漲，各國央行上調利率因應，美國自3月份以來已連續三度升息，隨著高通膨持續位居高位，上週FOMC利率決策會議，聯準會罕見一次升息3碼，來抑制居高不下的通膨，台灣央行亦升息半碼。永豐投信指出，今年投資市場面臨最大挑戰即是升息及高通膨，基礎建設產業在過去升息期間，因剛性需求，長期營運相對穩健，具備通膨成本轉嫁能力等優勢。

永豐ESG全球數位基礎建設基金擬任經理人陳世杰表示，自2021年起，美國、歐盟、中國陸續通過法案與政策，積極推動大型基礎建設計畫，且隨著數位趨勢持續深化，各國政府、企業這次主要鎖定數位基礎建設發展方向，根據亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)預估，全球數位基礎建設投資金額總規模將由2018年的260億美元，至2040年上看1兆億美元，平均每年成長2倍，數位基礎建設龐大商機可期。

永豐投信全新推出的永豐ESG全球數位基礎建設基金為國內首檔瞄準全球數位基建趨勢的基金，主要投資將聚焦三大主軸包括：數據中樞、數位轉型、未來能源等，涵蓋產業面有：5G基地台、低軌道衛星、數位電塔、資料中心、生命實驗室、智慧運輸、電子商務倉儲、智慧電網、再生能源、充電樁等新十大建設。