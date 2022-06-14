美國時間13日，當地眾議院通過了眾所矚目的海運改革法(Ocean Shipping Reform Act)，美國也希望日後藉著海改法實施後，能確實改善大漲的通膨以及塞港等經濟問題。

該法案以369票對42票獲得壓倒性通過，現已放在白宮桌上等著總統拜登簽字生效。拜登也表示，很期待海改法上路。海改法說穿了就是賦予監管海運業的FMC(聯邦海事委員會)更大權力，並提高全球海運業透明度。

日後，FMC若覺得海運業者的商業行為不合理，可隨時進行調查並且執法。同時，FMC也可要求船公司每一季都要來報告，停靠美國港口的每艘船進出口總噸數，以及貨櫃裝載情況等詳細數據資料。

因營運考量或避免塞港之苦等原因，有些海運業者不喜歡在美國港口裝櫃出口，但FMC現在有權來質詢這些業者，為何要減少從美國的出口量。一旦FMC覺得理由不夠充分，便有執法權來懲罰這些違法的海運公司。

美國眾議院議長裴洛西表示，因為運費太高使得小企業以及消費者的成本大增，同時，也讓急需出口的貨物無法及時出口，反而在港口空等。同時，參院多數黨領袖舒默也指出，通貨膨脹是美國目前最大的問題，因為長期塞港促使物價大漲，現在將藉由這個剛通過的海改法來解決。

現在全球海運業者都挫著在等，有船公司指出，因為2021年全世界的海運業大賺，金額約在1500億美元左右。美國現在眼紅，才會以冠冕堂皇的理由直接立法，日後便可名正言順地公然整頓全球海運產業。