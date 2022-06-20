美國財政部長葉倫19日表示，拜登政府團隊正考慮移除部分對中關稅，並可能暫停徵收聯邦汽油稅。她並稱，川普時代沿用至今的部分對中關稅已經「毫無戰略意義」。

德國之聲報導，葉倫接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）訪問時表示，前總統川普時代沿用至今的部分對中關稅已經「毫無戰略意義」，並稱拜登政府正重新檢視，同時考慮移除它們，作為緩解美國當前面臨的高通膨的手段。

葉倫說，「我們都意識到，中國一系列不公平的貿易行為，這些問題很重要，但我們繼承的關稅，毫無戰略意義，反而提高了消費者的成本」。但葉倫並未明確點名是哪些關稅項目，且不透露何時會做出決定。

葉倫和美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）都重申拜登的立場，即經濟衰退並非「無可避免」。葉倫強調，勞動市場與消費支出仍保持強勁。另外，她形容通膨程度「高到無法接受」，因此預期經濟會放緩。葛蘭何則預測，儘管當前經濟成長趨緩，但預測不會出現衰退。

另外，拜登18日證實，他「很快」會再和大陸國家主席習近平通話，預計最快7月，並表示自己正考慮是否調降對中關稅。