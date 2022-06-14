國道3號北上147.1公里處苗栗路段，14日早上10點多，發生2輛車追撞工程車事故。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）
國道3號北上147.1公里處苗栗路段，14日早上10點多，發生2輛車追撞工程車事故。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

國道3號北上147.1公里處苗栗路段，14日早上10點多，發生2輛車追撞工程車事故，造成2人受傷送醫，也使得車道僅剩1道可通行，車流一度回堵1公里多，目前情況已陸續排除。

苗栗縣消防局接獲報案後，前往事故現場馳援，根據了解，疑似第1台車沒有注意車前情況，不慎追撞工程車，第2輛車閃避不及，也跟著撞上去，2車駕駛自行脫困僅受輕傷。

而2車的乘客60葉姓女子、50歲林姓女子挫傷較嚴重，也陸續送醫救治。詳細肇事原因仍待警方釐清。

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