高雄市小港分局門口旁今下午一名男子坐在輪椅上約半個多小時，一動也不動，民眾覺得有異上前查看，發現他沒反應趕緊通報119，但救護人員到場時，已經明顯死亡，未送醫，死因仍待進一步釐清。

據了解，該名48歲的藍姓男子是一名街友，平日以輪椅代步，生活圈也都是在附近，15日下午有民眾發現男子在小港分局門口旁坐了約半個多小時，一動也不動，直覺有異，上前查看果然叫不醒，趕緊報警並叫救護車，但救護人員到場時，男子已明顯死亡、未送醫，警方目前已並報請檢察官相驗以釐清死因，也同步聯繫家屬中。