不少住在一樓的住戶，家門口都會有很多違停車輛，導致進出不方便而相當困擾。泰國一名屋主多次在家門口貼上「禁止停車」的公告，卻沒有任何效果，日前他突發奇想，將告示換成「車位出租」，未料隔天家門口竟一輛違停車都沒有，甚至還接到有人想承租車位的電話，讓他又驚又喜。

泰國網友蘇帝（สุธีร์ แซ่ลิ้ม）日前在臉書社團發文，表示自己是住在一樓的住戶，家門口長時間以來都被違停車輛擋住，導致家人進出很不方便，為了阻止車輛違停，他先是寫了一張「禁止停車」的告示，但就算放在一眼就能看見的地方，還是直接被無視，違停車輛仍不斷出現，讓他感到相當無奈且困擾。

某天蘇帝突發奇想，將告示改為「車位出租」的公告，上面還寫著每個月只要3000泰銖（約新台幣2551元），並留下自己的聯絡方式，沒想到隔天一打開家門，門口真的連一台違停的車輛都沒有，讓蘇帝十分開心。

除此之外，更讓蘇帝驚喜的是，這個公告竟吸引一名車主，打電話給他表示想承租車位，蘇帝發現這是一個不錯的主意，於是欣然答應，更表示自家前後都還有許多空位，大約可以停4到5輛車，不過那裡沒有遮蔽，所以每個月只需付1500泰銖（約新台幣1275元）即可，希望車位能全部租出去，讓他只需靠收出租費就能賺錢。