第4屆潮州賽神蝦28日登場，公蝦與母蝦冠軍都由首次參賽的莊大申（右三）獲得，當中身形與手臂同長的母蝦以256公克破比賽紀錄。（謝佳潾攝）

第4屆潮州賽神蝦28日登場，公蝦與母蝦冠軍都由首次參賽的莊大申獲得，當中身形與手臂同長的母蝦以256公克破比賽紀錄。（謝佳潾攝）

第4屆潮州賽神蝦28日登場，公蝦與母蝦冠軍都由首次參賽的莊大申獲得，當中母蝦不僅以256公克破比賽紀錄，還因身形與手臂同長廚具裝不下，廚師無法現場料理，意外插曲惹笑眾人，早就垂涎三尺的民眾苦笑要吃神蝦真不容易。

潮州賽神蝦命運多舛，4年來颱風、豪雨、疫情統統遇上，前2年還因疫情延期至下半年蝦量最少的時候舉辦，不過蝦農依舊力挺，不惜成本「留蝦」參賽，終於在挺過三級警戒後，今年能在如期舉行時大展身手，莊大申還一舉拿下雙料冠軍、破比賽紀錄。

莊大申養的公蝦重347公克，追平去年紀錄，而母蝦則有256公克破紀錄，比去年的125公克足足多出131公克，總長約1公尺幾乎與手臂一樣長，冠軍母蝦一亮相，驚豔現場眾人，莊大申開心道，他為了今年的賽神蝦，準備了1年多，一切都值得了。

莊大申指出，泰國蝦養太久是成本增多但存活率變低，所以這1年多來他除要控管好水質及飼料外，還要靠「祕技」才能突破重重困難養出冠軍母蝦，過程中雖然很辛苦，但賽神蝦替蝦農提高能見度，一定要相挺。

另名參賽蝦農顏楠樹也說，目前台灣有6、7成的泰國蝦是國外進口，而今藉由賽神蝦的曝光，不僅讓國人知道屏東是養泰國蝦的重鎮，還知道不一定要到釣蝦場、餐廳才吃得到泰國蝦，要吃新鮮的泰國蝦到屏東就對了，這樣的行銷方式讓泰國蝦有機會直接從產地到餐桌。

顏楠樹說，目前蝦農的銷售管道是賣給盤商，這不僅導致蝦農從中獲得的利潤很低，也會讓消費者買到較高的價錢，且在疫情來襲時慘上加慘，去年三級警戒娛樂場所不得營業、餐廳需求也少，導致蝦價跌至1斤100元以下，許多蝦農怕到不敢再養，結果又演變成今年量少價昂創天價，公蝦產地價1斤360元、母蝦290元，若經層層管道再到消費者手上，可想見價錢有多驚人。

潮州鎮公所表示，屏東養殖泰國蝦的總面積達1600公頃，年產值約21億，產量約占全台8成，當中潮州養殖面積約240公頃、產值約6至7億，公所盼藉賽神蝦的推動，讓蝦農的辛苦與養殖技術被看見。