飾演《麻辣鮮師》走紅的45歲女星潘慧如，去年2月考取自由潛水證照，近日她到綠島潛水時，因愛美之心特地選了露腿連身衣，結果在海中被水母螫了好幾處，一雙美麗鉛筆腿布滿了紅色斑點，看得令人怵目驚心，她自嘲：「愛美不怕水母電」不過由於她的長腿實在太美，心疼之餘也發出一陣陣讚嘆聲。

潘慧如日前到綠島潛水，她卻稱因愛漂亮，只穿了上身為長袖的露腿連身衣，就下水享受水底樂趣，結果在海中被水母狂螫。在潘慧如上傳的照片中，可見她大小腿及關節活動部位，以及腿部內側通通都是紅色小斑點。一張近拍照尤其驚人，一個個紅色斑點傷口，宛如1元硬幣般的大小，目測共約20處傷口。

潘慧如說，被水母咬宛如被大跳蚤咬到，她也說道這只是冰山一角，雖然傷口不會疼痛但非常癢；基於防止長腿留下疤痕，她有幫傷口上藥治療，雙腿浸泡在熱水裡頭，絕對不得去撥弄到傷口部位，她也向粉絲報平安，其實也不算太嚴重，面對有網友關心她小心發燒，要大家好好放心。

不過網友見潘慧如雙腿紅點，依舊心疼：「我的天呀，記得去看皮膚科，留疤就不好了」、「感覺很燙的」、「竟然被水母電」、「電還是小事，不要遇到那種有劇毒的(水母)」、「Ｘ壽喔！美腿變紅豆冰棒」、「哇賽水母這麼可怕」、「姐姐小心啊」引來網友一片關心聲。