疫情狂燒，不少確診者仍在隔離中，吃飯只能靠外送後由親友代領，但卻傳出北科大一名確診住宿生，竟然直接跑到1樓大門口取餐，讓外送員嚇傻，校方得知後也表示要查，若屬實將嚴懲該學生。

根據《TVBS》報導，一名外送員收到北科大學生點單，備註上表明自己確診，將請朋友代領並現金付款，抵達後卻沒看到人，於是外送將餐點送至門口給舍監。

豈料當舍監準備聯絡時，這名確診住宿生竟光明正大現身，口罩還沒蓋住鼻子，嚇得外送員說不出話，口吃直呼「他...他在那邊」，舍監看到後也傻眼，大聲斥責「你知道你們都不能出門嗎」。

這名外送員趕緊酒精消毒，離開現場，他表示，該確診住宿生不但沒認錯，還跟舍監起爭執，反嗆「不然我要餓死嗎」。外送員無奈表示，自己也有妻子，還在懷孕中，如果受到牽連，後果不堪設想，他直言，校方宿舍管理相當鬆散，也不解都已經確診，怎麼還會選擇現金付款。

北科大對此回應，將會進行查證，若確有其事，該住宿生會依校規嚴懲。