1名外送員在《外送員的奇聞怪事》寫下，他日前接到此生最近的訂單，地點就在外送的餐廳對面，讓他笑說：「浪客啊～有錢不是這樣花的吧」，貼文一出引起熱議：「自取沒優惠阿」、「出門要全身消毒還要洗頭」、「不出門方便」。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》寫下，他休假時會跑外送，但只送午餐時段，不料昨（23日）他收到1張此生最近的外送訂單，地點就在取餐的餐廳對面，讓他不禁發文直呼：「浪客啊～有錢不是這樣花的吧，好啦！你爽我也爽」。

文章一曝光不少網友們紛紛在下方留言：「感謝他讓你有錢賺」、「家裡有幼兒的，而幼兒又在睡覺，沒法帶出門，這時就需要外送服務了。又或者像我這樣剛犁田的，也是不方便出門，不管有多近」、「也這樣點，其實如果自己去走路不用2分鐘, 但是只要出門就要換衣服,消毒全身連頭髮也要洗」、「有時候真的在忙又不想點外送費太貴的店家就會點啊」。

也有其他同行跟原PO分享自己接過的爽單：「送過店員自己點的，過去店滑已完成」、「我送過最誇張是去年的星巴克，一樓取餐，送二樓理髮廳」、「我也送過一個取餐和送餐騎車大概5到8秒的，拿好餐看手機，你已抵達送餐地點」、「樓下取餐送樓上，客人喊冤，沒辦法，外帶自取沒優惠只能叫外送啊」。