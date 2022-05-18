因國內確診者多屬於輕症或無症狀，因此自5月8日起，確診者只須居家照護7天即可解隔，一名男網友表示，因為隔離即將滿7天，所以打算先快篩檢驗，不料3次結果都是陽性，讓他不知該如何是好，好奇這樣還能出門嗎？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾指出，確診後7天到3個月內，快篩結果都可能出現陽性，但基本上屬同一個病程，不算二次感染。

一名男網友在PTT八卦板上發文指出，目前政府實施的居家隔離政策為「7+7」，只要隔離滿7天，不需快篩也可以出門。他提到，明天就是隔離第7天，為了保險起見，僅管身體已經沒有任何症狀，還是打算快篩一下，然而快篩3次的結果都是陽性，嚇得他不敢出門。

對此，他困惑表示，「確診隔離滿7天，自己快篩陽還可以出門嗎？」引起網友熱議，「還是要有點良心啊」、「建議不要出門」、「我跟你一樣，第一次篩是陽性，就沒有出門，後來陰性才出門」，不過也有網友認為，「可以，不用覺得愧疚」、「跟你說免篩出門 ，你多事去篩幹嘛」、「不要講就好，反正沒人知道」。

針對此問題，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾解答，「經過7天的居家照護或隔離治療，之後就算完成了」，並進一步說明，確診後7天到3個月內，快篩結果可能是「陰陰陽陽」狀態，基本上是同一個病程，不算二度感染，亦不用重複通報，若民眾擔心仍可多注意，與同住家人或親友維持一定防疫措施。