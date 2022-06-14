白宮國安顧問蘇利文和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪當地時間13日在盧森堡舉行會晤。蘇利文清楚向楊潔篪表達，美國關切北京對台灣的「脅迫和咄咄逼人的行為」，並表示要確保維護台灣海峽穩定、不會單方面改變現狀。

據美國之音，蘇利文與楊潔篪的會晤持續四個半小時。白宮聲明說，兩人會晤包括「關於一系列地區和全球安全問題的坦誠、實質性及富有成果的討論」；蘇利文在會談中強調保持溝通暢通，以管控兩國間競爭的重要性。

針對台海議題，拜登政府一位高級官員在背景簡報會上說，蘇利文向楊潔篪表示，美國堅持基於三項聯合公報、《台灣關係法》和六項保證的「一個中國」政策，並清楚表達美國關切北京對台灣的「脅迫和咄咄逼人的行為」，表示要確保維護台灣海峽穩定，並確保不會單方面改變現狀。

大陸外交部發言人汪文斌周一表示，「中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」，並稱台灣海峽不是國際水域。對此，白宮高級官員回應，中國自己如何定義台灣海峽，美國不替中國回答。

美國的印太承諾方面，白宮高級官員指出，蘇利文在會晤中向楊潔篪強調，美國在印太地區有長期利益，也一直是個印太國家，對該地區有著堅定承諾，將持續堅持一個自由開放的印太地區。

此外，蘇利文就追加北韓制裁的安理會決議中，中國投下否決票一事，向楊潔篪提出關切。蘇利文告訴楊潔篪，美方認為北韓核問題是北京和華盛頓可以合作的領域。

白宮說，蘇利文和楊潔篪此次會晤是5月18日兩人通話的後續。