證交所股東會 通過擬配發6.4元股利 16:122022/06/14 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（14）日召開111年股東常會，將承認去（110）年財報案，每股獲利（EPS）12.36元，以及通過股利分派案，每股擬分配6.4元股利（4.2元現金、2.2元股票）。 證交所6／14舉行股東常會 全面董監改選 東台股東會 通過每股配息0.2元 證交所6月法說會 中電周三率先開跑 #元股利 #證交所股東會 #擬配發 #證交所 #召開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台聯電董事會決議第32次買回庫藏股 16:442022/06/06 財經 康和證股東會通過1.55元現金股利 歷年新高 13:042022/06/08 財經 證交所審議會審議通過伊雲谷上市案 19:312022/06/13 財經 配合2050全球淨零碳排目標 證交所推企業ESG資訊申報 04:102022/06/08 證券．權證 宜蘭校長遴選制度暗潮洶湧 教育處：結束將召開檢討會 18:432022/06/09 生活 集保靈活推動多管齊下 鼓勵股東使用電子投票 16:352022/06/13 財經 證交所6月法說 中電明天開跑 04:102022/06/14 證券．權證 證交所董監改選 董事長人選呼之欲出 04:102022/06/13 證券．權證 《證交所》上市公司5月營收年增8.69％ 油價帶高這產業 15:392022/06/13 財經 宏旭-KY董事會通過財報延遲揭露 證交所開罰3萬元 19:162022/06/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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