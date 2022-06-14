證交所今（14）日召開111年股東常會，將承認去（110）年財報案，每股獲利（EPS）12.36元，以及通過股利分派案，每股擬分配6.4元股利（4.2元現金、2.2元股票）。

證交所6／14舉行股東常會 全面董監改選
東台股東會 通過每股配息0.2元
證交所6月法說會 中電周三率先開跑
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