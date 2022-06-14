台灣大道為台中交通要道，每日車流量大，台中市政府建設局推動台灣大道燙平計畫，全面體檢車道狀況，第一階段改善工程已於去年完成，今年將持續辦理第二階段改善工程，燙平文心路至朝富路快車道，總經費約2000多萬元，預計7月底前就能完成。

台中市長盧秀燕上任後，積極提升台中道路通行品質，建設局為燙平路面，積極找出路面狀況不佳原因，去年啟動黎明路至五權路南北側機慢車道，及建國路至中華路快車道燙平作業。

建設局長陳大田表示，台灣大道堪稱史上最困難的道路燙平工程，為了重新刨封路面，需先移除有公安之虞的黑板樹，補植合宜植栽、修復路基，還要協調沿線建案及汰換老舊管線，並將標線抗滑係數提升至65BPN、將孔蓋下地等等。為了減少交通影響，全案採夜間施工，用最嚴格標準辦理燙平作業，提供安全、舒適行車品質，延長未來使用年限。

陳大田進一步指出，提供市民平順、安全的道路環境是市府重要目標，去年台灣大道第一階段完成機慢車道的燙平後，相信廣大機車族感受最深。

陳大田表示，今年第二階段「文心路至朝富路快車道」燙平工程已決標，正辦理工程整備等前置作業，預計7月底前完工。考量施作範圍經市府、百貨公司前方，將採分區分段夜間施工；燙平作業採用粒徑較大的25mm顆粒舖築，雖增加施工困難度，卻可提升路面承載力，延長路面使用年限。

此外，台灣大道「朝富路至安和路」今年4月已爭取到營建署前瞻基礎建設經費補助，正在辦理規畫設計，預計年底前開工，將在市長盧秀燕「富市台中，新好建設」生活願景下，創造人本環境，與國際接軌，提供台中市民朋友優質的道路環境。